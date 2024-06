A közelmúltban rendezte meg a dorogi művelődési ház az Otthon téren a térség bor- és művészeti fesztiválját, az évtizedes múltra visszatekintő KOSBOR-t, amelyen idén is minden a jó hangulatról, a különleges portékákról, a finom ételekről és természetesen a díjazott borokról szólt. A megnyitón elhangzott, hogy minden évben más-más művészeti ág mutatkozik be a kétnapos rendezvényen, idén a színes koncertélmények és a kortalan hangulat jellemezte a fesztivált. Dorog idén ünnepli várossá nyilvánításának 40. évfordulóját, az évforduló kapcsán a szervezők igyekeztek olyan zenészeket is megszólítani, akik még nem töltötték be a negyvenedik életévüket, ennek jegyében helyi és környékbeli fiatalok is felléptek a KOSBOR-on.

Nem volt hiány ízletes borokból a dorogi fesztiválon.

A fesztivál második napja a nemzetiségekről és a népzenéről szólt. A 40 éves város tiszteletére felvonulást is rendeztek, melyhez mintegy 150-en csatlakoztak, a kistérség településiről, vagyis Csolnok, Kesztölc, Leányvár, Piliscsév és Sárisáp érkezett delegációk népviseletbe öltözve tették meg az uszodától az Otthon térig tartó távot. A felvonulás egyébként tovább erősítette a helyi identitás pályázat nyomán Dorog, Csolnok, Kesztölc és Piliscsév között erőssé vált kulturális kapcsolatot.

A résztvevőket dr. Tittmann János, Dorog polgármestere köszöntötte a téren, majd a kistérség nevében Kollár Károly, Sárisáp polgármestere üdvözölte a 40 éves várost, és ajándékot adott át dr. Tittmann Jánosnak. A fesztiválon egyébként több neves előadó is fellépett, köztük a Balkán Fanatik is hozzájárult a remek hangulathoz.