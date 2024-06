Kemma.hu is beszámolt: az áprilisi testületi ülés rendkívüli előterjesztésben döntött az amorf medence felújításáról. Ugyanis a szokásos, nyár előtti karbantartási munkák megkezdésekor kiderült, hogy olyan rossz állapotban volt a csempeburkolat, hogy azt már nem érte meg pótolni. Végül a testület amellett döntött, hogy 49 millió forintból lefóliázzák a medencét. A medencetest szerkezeti állapota miatt a hiányzó burkolat pótlásán túl a teljes medencefenék, az oldalfal és a perem jelentős része, illetve a lépcsőzet csempézése is teljes egészében cserére szorulna. Ráadásul a burkolat alatti aljzatréteg is teljes egészében javításra szorul. Ez egyrészt jelentős mértékben megnöveli az üzleti tervben előre jelzett tervezett költségeket, valamint a csempék pótlása csak rövid távú megoldást adna.