Jól haladnak a csolnoki Berzéthy-villa felújításának munkálatai, a projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében valósítja meg az önkormányzat – közölte megkeresésünkre Kolonics Péterné, a község újraválasztott polgármestere.

Fák között bújik meg a felújítás alatt álló Berzéthy-villa épülete.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Mint arról korábban beszámoltunk, a település vezetésének régi álma válik valóra azáltal, hogy a „Fejlesztések Csolnok élhetőbb településsé alakítása céljából” című projekt részeként megmentik, sőt a község egyik legpatinásabb épületévé varázsolják a régi polgári házat.

A felújítás Hanzelik Gábor okleveles építészmérnök tervei alapján zajlik, a kivitelező Gabroplus Kft. szakemberei magas minőségben végzik el a szükséges munkálatokat. Ősszel a betonkoszorú és az új tetőszerkezet elkészítése után a belső átalakítás is megkezdődött. Kolonics Péterné utóbbi kapcsán elmondta, hogy az esztrich betonozási munkálatok és a gipszkarton álmennyezet készítése után zajlik a beltéri falak glettelése és festése, illetve a belső nyílászárók mázolása van folyamatban. Kívülről is egyre szebb állapotban van az épület, a szakemberek jelenleg is dolgoznak a falak szigetelésén. Mindemellett zajlik a bejáratnál lévő korlát kiválasztása és legyártása, illetve a belső- és külső világítótestek beépítése és elhelyezése is.

A felújítás alatt álló épület közelről.

Forrás: csolnoki önkormányzat

Tavasszal sajtótájékoztatót is tartottak a helyszínen, akkor Kolonics Péterné vezetésével Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője, illetve Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke is megtekinthette a folyamatban lévő beruházást. A község polgármestere akkor köszönetet mondott a támogatásért, hiszen pusztán önerőből nem tudtak volna megvalósítani egy ekkora felújítást.

A 205 millió forintos TOP Plusz-os támogatásból és 18 millió forint önrészből megvalósuló projekt részét képezi egyébként a volt XII-es aknai bányaterület egy részének rekultivációja is. Utóbbi helyszín kapcsán az önkormányzat hamarosan megköti a szerződést.