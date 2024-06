Az előzetes terveknek megfelelően halad a nagysápi bekötőút felújítása – válaszolta megkeresésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. A társaság korábban közölte lapunkkal, hogy a beruházás mintegy 1,3 kilométeres útszakaszt érint, a Magyar Falu Program keretében új aszfaltréteget kap az út. A munkálatokat nemrégiben Erős Gábor országgyűlési képviselő is megtekintette Balogh Miklós polgármester társaságában.

Végéhez közeledik a felújítás, már csak a burkolati jelek hiányoznak az úttestről.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Pécsi Norbert Sándor elmondta: az előkészítő és a gépi aszfaltozási munkák már elkészültek, a nyílt vízelvezető rendszer tisztítása is megtörtént. Jelenleg a befejező kézi aszfaltozási munkálatokat végzik munkatársaik, majd a padkarendezési és a burkolatjel festési munkák következnek. Hozzátette: néhány héten belül befejeződik a projekt és valamennyi munkafázist is lezárhatnak addig. Ugyanakkor a közlekedők jelenleg is zavartalanul vagy kis mértékű korlátozásokkal mellett vezethetnek ezen a szakaszon. A beruházás lezárultáig az autósok türelmét és megértését kérik.