Rólam nem hinném, hogy bárkinek is ezek a szavak jutnának eszébe. Néhány évvel ezelőtt egy kiváló szakember látogatott el a szerkesztőségünkbe, hogy ellazítsa a csapatot. Persze hölgyek jelentkeztek főként a foglalkozásra, gondoltam, kipróbálom én is. Annak ellenére, hogy ez nem éppen volt összeegyeztethető velem. Egyik eseményről rohantam a másikra, a hátamat jobban ismerték a fiaim, mint az arcomat. Folyton a gép előtt ültem. Mialatt a foglalkozásvezető szakember a kényelmes, ellazult ülőhelyzetet kerestette velünk, én azon gondolkodtam: hogyan tudnék innen elszabadulni? Öt perc sem telt el, „nekem erre nincs időm” – mondtam, és visszaültem a számítógép elé. Akkor a fókusz a klaviatúrán volt. Nem akartam észrevenni a körülöttem, bennem zajló változásokat. Aztán egy barátnőmnek sikerült elkísérnie egy olyan közegbe, ahol a folyton égő belső motor megismerése, lelassítása a cél. Ma már nem rohannék ki a foglalkozásról. Tudatosan szánok időt magamra. És ez nem csak engem gazdagít. A környezetem visszajelzéseiből is azt látom: jó hatással van rám. A fiaim pedig esténként csodálkozva kérdezik: Te itthon vagy? Nem mész sehová?

Június 21 a jóga nemzetközi napja. Próbálják ki ezt vagy bármilyen tevékenységet, amely a lassulást, a befelé figyelést segíti. Mert nehéz, de felszabadító szembe nézni önmagunkkal.