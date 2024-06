Bánhidi László, a nagyközség újraválasztott polgármestere az önkormányzat közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a parkolófejlesztéses projekt egyik helyszíne az üveggyári településrészen a Kodály Köz és Ady utcai tömbök közötti terület volt, ahol két ütemben végzik el a pormentesítést, illetve az aszfaltfelület kialakítását.

A helyi Bridgework Kft. végezte el a fejlesztést Tokod-Üveggyárban.

Forrás: Facebook/Tokod Nagyközség Önkormányzata

A napokban mindkét ütem meg is valósult, hiszen a pormentesítést követően 5 centiméteres aszfaltréteget építettek be a parkolóba. Bánhidi László azt is közölte, hogy a beruházás értéke meghaladta a 7,7 millió forintot, a kivitelezést egyébként a helyi Bridgework Kft. végezte el. Végezetül megköszönte a lakosság türelmét és azt kívánta, használják egészséggel az elkészült parkolóhelyeket.