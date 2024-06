A Vákuum desztillációs üzem fejlesztési projekt pénteki záróeseményén Kajtor László, a GÉGOL Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a polgármesteri hivatal munkatársait, valamint a meghívott vendégeket. Ismertette, hogy évekkel ezelőtt azzal a szándékkal vásároltak meg egy ingatlant az önkormányzattól, hogy fejlesztést valósíthassanak meg a cég telephelyén. A benyújtott fejlesztési koncepciójukat pozitívan bírálták el, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretében mintegy 291,6 millió forint hazai, illetve európai uniós támogatást nyertek el.

Kajtor László ügyvezető igazgató mutatta meg a fejlesztés keretében létesített tartályparkot.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A célkitűzések szerint egy új gyártóberendezéssel egy mostani termékük továbbfejlesztett változatát kívánták előállítani. A dorogi Techno-Produkt Kft. kivitelezésében elkészült a „GÉGOL-FLUX2023” nevű gyártóberendezés a hozzá kacsolódó tartályparkkal együtt. A vezérlést és a villamos technológiát pedig a nyergesújfalui MegaWatt Kft. biztosította számukra. Kajtor László elmondta, hogy mindkét céggel régóta együttműködnek, mindkét vállalat közreműködött például a tokodi üzem 2014-es korszerűsítésében.

Korszerű tartályparkkal bővült a vállalat telephelye.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy a GÉGOL Kft. az egyik legnagyobb kapacitású fáradt olaj újrahasznosító vállalatnak számít itthon, 25-30 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek, a saját technológiájuk révén évente 10 ezer tonnát tudnak belőle feldolgozni. A most lezárult projekt megvalósításánál a biztonságot tartották a legfontosabb szempontnak, a fejlesztés technológiai, vezérlési és minden további szempontból megfelel a mai kor igényeinek és az előírásoknak. A fejlesztés keretében tartálykocsi-töltőállomás, egy új utóégető berendezés, valamint egy napelemes rendszer is létesült a hozzá tartozó energiatárolóval együtt, továbbá fejlett laboreszközöket is beszereztek. Az új technológiának köszönhetően gazdaságosabbá válik a gázfogyasztás a fáradt olaj feldolgozás során.