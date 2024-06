A 16. Fazekasmester találkozón szombaton zajlott az inasok párbaja és a mesterek viadala is, ami szintén sok érdeklődőt csalt ki a várudvarra.

Három iskola kilenc növendéke mérte össze tudását az inasok párbaján

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Sulyok Teréz festőművész táborosainak alkotásaiból kaptak ajándékot azok a mesterek, akik megmutatták, hogyan készülnek a sütőharangok, illetve el is mondták, hogyan kell használni. Az inasok között Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium másodéves tanulója Szántó Ádám lett a győztes. Az ő tatai bödönje nyerte el a zsűri elismerését. Egy festőkorongot és egy mázazó ollót kapott. Erre egy fazekasnak mindennap szüksége van, így az első saját szerszámai már meg is vannak az inasnak a saját műhelyéhez – árulta el Molnár Anetta Tata és Térsége Kézműves Egyesület elnöke. A találkozóval párhuzamosan zajlott szombaton a vár mellett a Tatai Celőkék íjászversenye is. A XVII. Tatai Történelmi Íjászversenyen ezúttal Gyetvai Attila vihetett haza a vándorkupát, mint a legtöbb pontszámot lövő íjász.