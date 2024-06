A forró nyári napok nem csak minket, de kiskedvenceinket is megviselik, ezért különösen fontos, hogy ne csak a saját egészségünkről, hanem háziállatunk jóllétéről is gondoskodjunk ilyenkor. Attól függően, hogy állatainkat kertben vagy lakásban tartjuk-e, különböző dolgokra kell figyelemmel lennünk, hogy megfelelően védjük kutyáinkat a forróságban. Hoztunk néhány egyszerű praktikát, amellyel, és némi odafigyeléssel nagyban hozzájárulhatunk ehhez.

Fontos, hogy megfelelően védjük kutyáinkat a forróságban, hiszen ők csak ránk hagyatkozhatnak

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Hogyan védjük kutyáinkat a forróságban?

Ilyenkor különösen fontos az árnyék biztosítása. A legjobb az, ha kiskedvenceink zöldövezetben tudnak megpihenni, például egy fa árnyékában, hiszen az aszfalt, jobban felmelegszik, és nehezen is hűl vissza, így akkor is forróságot áraszthat, ha időközben árnyékba került. Az is fontos, hogy naponta többször cseréljük, frissítsük kedvencünk vizét. Nem szükséges a csapvíznél hidegebb hőmérsékletűt adni, hiszen a kedvenceink torka ugyanolyan érzékeny lehet a jeges vízre, mint a mienk. A megkérdezett oroszlányi állatvédő, Omáscsik Orsolya emellett kiemelte:

Fontos, hogy semmilyen körülmények között ne tartsuk láncon a kutyákat, hogy szabadon mozoghassanak és árnyékot találjanak

A lakásban tartott állatokkal is van feladat

Benti tartású kedvenceink esetében a korábban említett vízcsere és hűsölési lehetőség megléte mellet a napi séták esetében fontos figyelembe vennünk az időjárást. Ha tehetjük, a legnagyobb meleget elkerülve, inkább reggel vagy este vigyük le őket a megszokott sétára. Ha ez nem megoldható, napközben lehetőleg zöldövezetben tegyük ezt meg. Gondoljunk arra, hogy a forró aszfalt akár meg is égetheti kedvenceink tappancsát!

Kutya meleg van, főleg az aszfalt közelében

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Macskáink gondozása a hőségben

A macskán esetében is a felelős állattartás része a nyári melegre való felkészülés. Bár ők sokkal jobban viselik a meleget, mint a kutyák. Kertben tartott cicáinknak ugyanúgy fontos a szabad mozgás és a friss víz biztosítása. A lakásban tartott kedvencek esetében sem kell izgulni, ők bőven megelégszenek ilyenkor a hűvösebb konyhakővel.