Az MKIF Zrt. ütemterve

2024-ben összesen 9 gyorsforgalmi úton lesz szintrehozás, az M1-es, M3-as, M7-es, M30-as és M35-ös mellett az M4-es, M8-as, M15-ös és M70-es különböző szakaszain is dolgoznak majd. A beavatkozások egy átfogó program keretében zajlanak, amely Magyarország eddigi legnagyobb gyorsforgalmi útfelújításaként tavaly kezdődött. Az úgynevezett „szintrehozásban”, a 2023. és 2025. közötti három évben 538 kilométer érintett. A szintrehozás egy - az MKIF Zrt. magyar állammal kötött koncessziós szerződésébe is belefoglalt - hosszabb távú stratégiai cél mentén történik. Összességében, az MKIF Zrt. által 2022-ben átvett 1237 kilométernyi gyorsforgalmi út 43%-nál kell valamilyen munkálatot végezni az egységes szint érdekében. A szintrehozás első évében, 2023-ban 3,6 millió négyzetméteren cserélték ki a régi, elhasznált burkolatot, amihez félmillió tonna aszfaltot használtak fel. Ezzel a teljes főpálya 19 százaléka újult meg az elmúlt évben, emellett 106 híd és felüljáró is. Idén várhatóan a főpálya újabb ötöde kap új aszfaltot, mintegy 3,9 millió négyzetméteren. Ezzel együtt további 110 hidat és felüljárót is felújíthatnak 2024-ben.