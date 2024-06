Kezdhetünk kienni mindent a hűtőből, hiszen az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára, dr. Nobilis Márton Pál már bejelentette, hogy napokon belül magyar dinnye lepi el a boltok, piacok polcait. Az idei dinnye kiválónak ígérkezik, és magyar termelők első szállítmányai a napokban futhatnak be a raktárakba, júliustól pedig már külföldre is juthat belőlük.

Jön a magyar dinnye, jobb lesz az ára is

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Ki késsel, ki kanállal, ki harapva eszi, vannak a köpködők, és azok, akiket nem zavar a mag. Egyben azonban mindenki egyetért: a dinnye akkor jó, ha hideg és mézédes. De ki mondta, hogy a dinnye csak magában finom. Haladóknak válogattunk recepteket a mindmegette.hu-ról.

Áfonyás-mozzarellás dinnyesaláta

45 dkg görögdinnye

25 dkg áfonya

25 dkg mozzarella sajt

1 csomag rukkola

A görögdinnyét vastagabb szeletekre vágjuk, és amennyire tudjuk, kimagozzuk. Pogácsaszaggatóval korongokat szúrunk ki belőle, majd eltávolítjuk a még láthatóvá vált magokat. Természetesen lehet kockázni is. Az áfonyát megmossuk, a mozzarellát lecsepegtetjük és felkarikázzuk. A rukkolával „megágyazunk” a salátástálkákban, majd mindegyikbe rakunk dinnyét, a mozzarellát és áfonyát. Frissen, hidegen tálaljuk.