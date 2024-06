A Szomódi Íriszkert Általános Iskola hetedik osztályosai az ősszel lezajlott Határtalanul program eseményeit megidéző bemutatót tartottak a 8. osztályban. A nyolcadikosok örömmel ismerték fel azokat a helyeket, ahol ők is jártak az előző tanévben. Amikor az Okosdoboz felületről kiválasztott Erdély formakincse című kvízre került sor, nem meglepő módon sorra ismerték fel a helyszíneket, ahol korábban ők is jártak és sikerült is a 100 százalékos kitöltés.