A Honvédelmi Minisztérium az idei tanévben is pályázatot hirdetett a Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2023 és a Magyarország Tehetsége 2023 cím elnyerésére. A címmel azokat a tanulókat kívánták kitüntetni, akik a 2022/2023-as tanévben korosztálytól függően legalább 4,7; 4,8 –as tanulmányi átlag mellett kimagasló sportteljesítményt értek el. A Tatabányai Árpád Gimnázium diájai közül jó tanuló, jó sportoló lett Nagy Zsombor Zsolt (7. a), Magyarország Tehetsége pedig Mayer Zsombor (11. a), Boczonádi Bora (11. c) és Krüpl Georgina (11. c).