– Arra kértünk választ, hogy milyen költségekkel járhat a későbbiekben egyrészt a jelenleg használt dízel buszoknak a további üzemeltetése. Másfelől pedig a buszoknak az esetleges cseréje 4 -5 éven belül, amikor elérik majd azt a kort, amikortól már nem lehet őket tovább használni, akár dízelüzemű autóbuszokra, akár pedig elektromos buszokra kellene őket lecserélni. Az előző anyagban ugyanis csak a dízel üzemű csere szerepelt, most kiegészítették ezt az elektromos buszokra vonatkozó cserével is. Most azt látjuk, hogy ezekkel a számításokkal együtt már egy jóval teljesebb képet kaphattunk, illetve mi magunk is megfogalmaztunk egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy ebben a bizonyos támogató nyilatkozatban mely pontok milyen módon változzanak a korábbihoz képest -mondta Tata alpolgármestere. Az új információk birtokában a szerdán tartott testületi ülésen már a képviselők elé is került a Volánbusz Zrt. támogatási kérelme a Zöld Busz Programhoz, amit a képviselők elfogadtak.