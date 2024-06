Orbán Viktor miniszterelnök szerint „mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó ereje, de a győzelemért még egy utolsó, nagy erőfeszítésre van szükség”. Ez az erőfeszítés lesz a valaha volt legnagyobb kampányhajrá, az Egymillió Találkozás Napja, amelyből Komárom-Esztergom vármegye is kiveszi a részét.

Egy az egymillió találkozásból: Czunyiné dr. Bertalan Judit és Takács Károly Oroszlányban

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit/Facebook

A vasárnapi önkormányzati és európai parlamenti választás előtti 24 órában, a Fidesz ötvenezer aktivistája egyetlen nap alatt egymillió embert fog személyesen a választásra buzdítani.

– Ebben a mozgósításban magam is részt fogok venni, mert a tét hatalmas. Háború vagy béke - erről döntünk. Szombaton jön tehát az Egymillió Találkozás Napja. Vasárnap pedig a választáson: Csak a béke, csak a Fidesz! – mondta a miniszterelnök Dabason. A kormányfő a minap Kisbéren is kiemelte: szó sem lehet róla, hogy magyar fiatalokat mások sorozzanak be másik hadseregbe, és az életükről, vérükről mások rendelkezzenek.

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője a közösségi oldalán arról írt, hogy június 9-én a magyarok mondjanak nemet a háborúra és álljanak ki a békéért. Az Egymillió Találkozás Napja kapcsán pedig a Fidesz videóját is megosztotta, kiemelve, hogy „együtt erő vagyunk!”

Nemcsak vármegyénkben, de az ország minden részén zajlik a mozgósítás az Egymillió Találkozás Napján. Az országos eseményekről frissülő cikkünkben tudósítunk.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a bakonyaljai-komáromi térség országgyűlési képviselője szombat reggel videóban számolt be arról, hogy a kampányhajrában már el is kezdték a mozgósítást. Mint fogalmazott, a képviselő- és polgármesterjelöltek is nekivágtak, hogy személyesen találkozzanak a választókkal.

– Vasárnap csak a béke, csak a Fidesz – tette hozzá a képviselő, aki Takács Károllyal, a kormánypárt oroszlányi polgármesterjelöltjével maga számos bányászvárosban élővel találkozott is már.

Erős Gábor, az esztergomi térség honatyája úgy fogalmazott Facebook-oldalán, hogy akit csak lehet, felkeresnek, hogy vasárnap győzzenek.

A tét óriási, békét szeretnénk!

– összegezte a választások tétjét.