A helyi önkormányzat, a vöröskereszt és a nyugdíjas klub szervezésében Egészségnapnak adott otthont szombaton a művelődési ház, Dunaalmáson.

Az egészségnap egészségügyi szűrései és mérései hat állomásból álltak

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Hagyományteremtő céllal hívtuk életre a programot – mondta Weimerné Éva főszervező, aki örömmel látta, milyen nagy az érdeklődés a most debütáló és díjmentes programok iránt. A szombati rendezvényen jelen volt Oláh Gábor, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Tata-Kisbér területi koordinátora, akinél demenciaszűrésre lehetett jelentkezni. A szakember jótanácsokkal is szolgált, de az időskori butulást megelőzendő otthoni gyakorlatokról is beszélt. És hogy miért fontos ez? – A harmadik évezred betegsége lesz a demencia – adta meg a választ Oláh Gábor, majd hozzátette, hogy a betegség minden korosztályt érint majd. Folytatta: meglepő, de már 45 év felett ajánlott elmenni szűrésre, hogy megelőzzük a bajt. Árulkodó jel lehet egyebek mellett a rendszeresen előforduló részleges figyelemhiány is.

Az egészségügyi szűrések és mérések hat állomásból álltak. Jelentkezni lehetett csontsűrűség vizsgálatra, vérnyomásmérésre, demenciaszűrésre, de a vármegyei népegészségügyi szolgálat munkatársainak jóvoltából mérni lehetett a testsúly és a testzsír százalékot. Egy másik helyszínen érszűkületi vizsgálatot lehetett kérni, természetesen kezeléssel együtt.

Oroszlányból érkezett Gergelyffyné Fagyal Edit, aki úttörő szerepet vállalt a Bemer terápia bemutatásával. Azt mondja, ők akkor tudnak segíteni, amikor a nyugati orvoslás már nemet mondott. – A mikrokeringés fontos szerepet játszik az egészségünkben. A kapilláris erek tápanyagot, oxigént juttatnak a sejtekhez, a terápia éppen erre a folyamatra van serkentő hatással – meséli az útmutatót Edit, aki számos referenciamunkával érzékeltette az elhangzottakat. Szerinte a terápia segít a hiperaktívokon, de a stresszben szenvedőkre és az autizmus jeleire is jótékony hatással van a kezelés.

Egészségnap meridián felméréssel

A program résztvevői a meridián diagnosztikával is találkozhattak. Kertészné Lakics Margit végezte az egészségügyi állapotfelmérés egyre népszerűbb változatát, amely a korszerű számítástechnika ötvözete az ősi kínai gyógyászattal. A vizsgálat alkalmával felderíthető minden akut és krónikus probléma, de a vizsgált személy energiahálózata is elkészíthető egy diagram segítségével. Beszélt arról is, hogyan lehet ásványi anyagokkal és nyomelemekkel orvosolni, illetve helyreállítani szervezetünk egyensúlyát.