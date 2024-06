Hamarosan kezdődik a dinnyeszezon, a hét végétől kezdődően egyre nagyobb mennyiségben kerülhet az áruházakba és a piacokra is az idei termés.

A dinnye szezonja hamarosan elkezdődik

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Ezt jelentette be az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a napokban megtartott budapesti sajtótájékoztatón. Dr. Nobilis Márton Pál szerint az idei dinnye kiválónak ígérkezik, a magyar termelők első szállítmányai június 21-én futhatnak be a raktárakba, júliustól pedig már külföldre is juthat belőlük.

Körképünk során megnéztünk a felhozatalt a tatabányai régi piacon, ahol ugyan még csak a duplán görög dinnye hódít, de a kereslet iránta egyre csak nő. Ezt a szóösszetételt, a dupla görögöt, az egyik kofától hallottuk, mikor a szokásos piacmustra miatt keltünk útra. Az árus arra utalt, hogy a hazai termés helyett egyelőre csak Görögországból hozott görögdinnyét árul. Ezt tapasztaltuk mi is, amikor a dinnye nyomába eredtünk a régi piacon. Megtudtuk azt is, hogy 2-3 hét múlva várható a magyar finomság, bár a nagy meleg miatt előbb érik a gyümölcs.

Sokan viszik a gyümölcsöt, pedig még csak a duplán görög kapható

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Faluvégi János standjánál 550 forint a piros kilója. Ennyiért árulják a piac közepén is a negyedeket. Ott két hetet saccolnak, mire vágásérett lesz a magyar dinnye. Orosz Dezsőnél például 450 forint a gyümölcs kilója. Az eladó 1996 óta árul. Sokéves tapasztalata mondatja vele, hogy a sok hőséggel teli nap sok vásárlót is hoz egyben.

A dinnye igazi sláger

Fagylaltnak, gyümölcssalátába, joghurtba, levesbe, de koktélba is kiváló a görögdinnye, sőt, sütemény formájában is elkészíthető. A legtöbben mégis magában, különösebb fakszni nélkül fogyasztják. Nem hiába a nyár egyik nagy slágere ez a gyümölcs. Egyre többen vannak, akik a hőségben úgynevezett dinnyenapot tartanak, azaz egész nap nem esznek mást, csak dinnyét.

Hazavisszük és jól megesszük

– mondja Szabó Kolos, aki édesapjával válogatott a szépen felnégyelt hasábok között. Hozzáteszi, amikor már valóban beköszönt a nagy meleg, 2-3 naponta (v)eszik a gyümölcsöt.