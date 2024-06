A Református Általános Iskola és a Nefelejcs Óvoda műsorával kezdődött a dadi falunap.

A dadi falunap sztárfellépője Zoltán Erika volt

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Őket követte Annabell, Candy és az oroszlányi valamint a tatai csoportok hip-hop előadása aratott osztatlan sikert a sport utcai rendezvénytéren. Valóságos operettszínház nyitotta meg kapuit röpke háromnegyed órára, Balogh Tímea és Simon Zoltán jóvoltából. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a leginkább várt produkció következett: Zoltán Erika időutazásra hívta és a '80-as évekbe repítette a közönséget. A rajongók, akik Bábolnáról, Dunaszerdahelyről, Tátról és Tatabányáról is érkeztek, együtt énekelték az előadóval az ismert számokat.

Egy csoportkép erejéig összeállt előadó és közönség

Fotó: Kiss István / Forrás: Beküldött

Felcsendült egyebek mellett a Casanova, de a Csak egy szerelmes lány című nóta is. A Rólad álmodom és a Szerelemre születtem című slágerre alig akadt olyan a tömegben, aki tudott a lábainak parancsolni. Apropó lábak! A 62 éves énekesnő a fáradtság legkisebb jelét sem mutatta: mosolygott, táncolt és a hangszálai is jól bírták a koncertet. Azt pedig, hogy a zene az élet egyik értelme, többször is hangoztatta. Az énekesnőt elkísérte két háttértáncosa, valamint férje, Kátai Róbert, aki több mint 30 éve alkot egy párt Zoltán Erikával.

Remek kísérőprogram volt a körhinta

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Közben remek kísérőprogramnak bizonyult az ugrálóvár, amit díjmentesen vehetett igénybe a település apraja nagyja. Volt dodzsem, körhinta és célbalövés is. Visszatérve a színpadhoz: a hangulatfelelősök ezután Miki, Niki és a csinibabák voltak.

A dadi falunap utcabállal ért véget

Fortuna kegyeiért is megküzdöttek az esemény résztvevői. Volt tombolahúzás, végül rakéták és lézerek festették színesre Dad felett az eget. Utolsó fellépőként az Autentik Hangulat Együttes játszotta a talpalávalót. A falunapnak csak a másnap hajnal vetett véget.