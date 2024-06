Többször írtunk már ezeken a hasábokon a megtévesztő vagy éppen bugyuta reklámokról. A legújabb gyöngyszemet a minap hallottam. Az próbálta elhitetni, hogy egy bizonyos dezodor "akár 72 órás védelmet is nyújt izzadtság és testszag ellen". Nos elgondolkodtam, hogy ez milyen körülmények között lehetne az állítás "akár" igaz is. Ugye abban egyetértünk, hogy ennek bizonyítására az kellene, hogy a dezodor használója legalább 72 órán át - ami testvérek között is három nap - ne fürödjön. Mert ha ezt teszi akkor nyilván lemossa magáról a "csodadezodort" illetve a tusfürdő elnyomja annak illatát. Persze nyilván a hirdetés kitalálói nem gondoltak erre. Sz.I.