Mutatjuk a legjobb vármegyei programokat a hétvégére.

REND a lelke mindennek!

Június 21-23. között, péntektől vasárnapig három napon át rengeteg érdekességgel várja az érdeklődőket a REND fesztivál Tatán.

Számos zenei és kulturális programmal várunk a 3 nap folyamán, ahol megtapasztalhatod, hogy keresztyénnek lenni egy élő közösséghez tartozást jelent. Ahol lehet tanulni, inspirálódni, fejlődni és jól érezni magad!

– hirdetik a szervezők. A részletes programokért az esemény programfüzetét érdemes böngészni.

Nyárindító madárgyűrűzés

Június 22-én gyerekeknek és felnőtteknek is korán reggel érdemes kelni, mert aki nem rest, 6 órától láthatja, hogyan tesznek gyűrűt a madarak lábára a Madárakol Természetvédelmi Egyesület munkatársai. Az esemény délig tart, a hálókat óránként ellenőrzik, ilyenkor mindig lesz valami érdekes látnivaló. Ennivalót és innivalót minden érdeklődő vigyen magával, egyébként az esemény ingyenes. Kajla pecsételésre is lesz lehetőség, és MME kitűzőket is lehet vásárolni.

Streetball és habparty

Június 22-én, szombaton reggel 8-tól kosarasok lepik el Oroszlányt, hiszen a bányászváros lesz az Audi Streetball-sorozat negyedik állomásának házigazdája. A hagyományos helyszín a hosszú ideje jól bevált Szent Borbála tér lesz, ahol a helyiek kérésére a kenguru korosztályt külön vették U10-re és U11-re. A hagyományos ügyességi versenyeket is megrendezik, sőt, ahogy Oroszlányban eddig szinte mindig, ezúttal is lesz VIP-torna.

A programot a Face Team akrobatikus, roppant látványos bemutatója színesíti, továbbá az oroszlányi streetballokon a tűzoltóságnak köszönhetően rendezett és méltán nagy népszerűségnek örvendő habparty. A szervezők a tervek szerint a dobó- és a centerpályával együtt összesen nem kevesebb, mint 12 pályát építenek majd.

Geocaching találkozó Esztergomban

Varázslatos kaland vár a júniusi Esztergomi geocaching találkozón szombaton 10 órától minden résztvevőre, akik a város rejtett kincseit fedezhetik fel közösen a szervezőkkel.

Ismerkedj meg más geocaching rajongókkal, és együtt fedezzétek fel a történelemmel átitatott Esztergom rejtelmeit! Ne hagyd ki ezt az alkalmat, hogy részese lehess egy felejthetetlen élménynek, és új emlékekkel gazdagodj!

– olvasható az invitálásban. A találkozó ingyenes, de a résztvételi szándékot jelezni kell a Regisztráció / Will Attend! gomb megnyomásával.