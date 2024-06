A kulturális, hagyományőrző programot délután Rising Károlyné, Várgesztes polgármestere és Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta meg a sportcsarnokban. Az idei Csengőnapon mintegy háromszázan vettek részt.

A ballagókat és nyelvvizsgázókat is köszöntötték a Csengőnapon

Fotó: Pruzsina Alice

– Számomra mindig örömteli a Csengőnap. Kettős ünnepet ülünk ezen a napon. Őseink bejövetelének legendája csengőszóról szól és ilyen tájban szólal meg az iskolai év végét jelző csengő. A falu címerében is fellelhetjük a csengőt. A Csengőnap az az alkalom, amikor minden korosztály részt vesz az ünnepen. Ennek oka, hogy az óvodások, iskolások szülők, nagy-és dédszülők és a falu népe előtt mutatják meg azt, mennyit fejlődtek és milyen újdonsággal tudnak bennünket elkápráztatni. Kitűnő alkalom megismerni az új lakókat, gratulálni az újszülöttekhez és kedvesen útjukra bocsájtani a máshol továbbtanulókat – emelte ki beszédében Rising Károlyné, a település polgármestere, akinek ez volt az utolsó alkalom, hogy Csengőnapon nem nézőként vagy főzőként vett részt, hanem polgármesterként.

– Eseményteli, eredményes, változatos, felemelő és néha nagyon nehéz volt a közel tíz év. Megköszönöm, hogy polgármesterként szolgálhattam a falut!

Köszöntötték az elmúlt időszak újszülöttjeit is. A ballagó óvodásokat és iskolásokat is kiemelték, a hagyományokhoz híven a nyelvvizsgát szerzett fiatalokat külön kiemelték, ezenfelül természetesen a pedagógusokat is köszöntötték. Az óvodások és iskolások produkciókkal készültek a nagyérdeműnek.

A Csengőnap

– A monda szerint őseink csengettyűszóval érkeztek a faluba, ezért kapta ezt a nevet. Őseink bizony örülnének, ha látnák azt a fejlődést, amit községünk elért ez idő alatt – emelte ki beszédében Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. Elmondta, hogy az önkormányzat által ajándékozott Biblia mellett a nemzetiségi önkormányzat idén is egy-egy Várgesztes könyvet, gesztes jelvényt, táskát nyújt át a 2024-ben végzett nyolcadikosoknak, hogy ezeknek a várgesztesi szimbólumoknak a birtokában kezdhessék meg a további tanulmányaikat, és azt kívánta, hogy maradjanak hűek a falujukhoz.