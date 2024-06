Búcsút vettek pedagógusaiktól, társaiktól, osztályfőnökeiktől a ballagó diákok, miközben mindkét intézményben körbejárták a jól ismert, megszokott falakat, s az ezúttal virágokkal pompázó folyosókat, termeket. Környén kettő, Vértessomlón egy osztály ballagott – adták hírül a települések honlapjaikon.

Kitartásuknak meglett az eredménye

A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Magyarits Katalin idézte fel a diákok számára a nyolc évvel ezelőtti találkozást, a számos színes programot, a kalandokat, s a felsős éveket, amikor már mind jobban kitöltötte mindennapjaikat a tanulás. A kitartásuknak meg is lett az eredménye, hiszen valamennyi diák bekerült valamelyik, általa választott középiskolába: tizennyolcan gimnáziumban, huszonhárman technikumban és heten szakképző iskolában folytatják a tanulmányaikat.

A csaknem ötven diák nehéz szívvel járta körbe utoljára az iskolát

Forrás: Környe.hu

Az iskola egyik rangos elismerésében, a Kisfaludy díjban részesült Riezing Réka, aki a díjat a Kisfaludy-napok keretében vehette át.

A kiválóságokat jutalmazták

Riezing Réka kitűnő tanulmányi eredményt ért el az általános iskola minden évfolyamán. Ötödik és a hetedik évfolyamon az évfolyam tanulója címet is kiérdemelte, hiszen hat-hét tantárgyi kitűnő értékelés is szerepelt bizonyítványában. Szívesen vett részt tantárgyi versenyeken is. Minden évben indult a Bólyai Matematika csapatversenyen, a Német Megyei Versenyen 2. helyezett lett, az Arany János magyar versenyen tavaly egyéniben, a Zöld Okoskupa Fenntarthatósági Vetélkedőn pedig csapatával az országos döntőig jutott. A házi helyesírási versenyen hatodikban második helyezést ért el. A Művészeti Iskola néptánc tagozatának óvodás kora óta kitartó, aktív tagja. A középiskolai felvételin kiválóan teljesített, így tanulmányait a tatabányai Árpád

Gimnáziumban, emelt német tagozaton folytatja tovább. Nevelőtestületi dicséretben részesült Hartman Ákos Balázs és Nagy Bíborka.

Művészeti díjat is átvehettek

A „Jó tanuló, jó sportoló” díjat vehetett át Soós Ádám Balázs, aki legutóbb a Magyar Bajnokság U16-os Területi Liga Versenyén Veszprémben első helyezést ért el gerelyhajításban.