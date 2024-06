– Minden évben több alkalommal is tartunk különböző családi eseményeket. Ilyen például a Márton-nap, vagy a tökfaragás, illetve a gyereknap előtti gyerekhét is. Ilyenkor mindig igyekszünk valami különleges élménnyel készülni. Az egyik legnagyobb és legkedveltebb eseményünk a nyári szünet előtt tartott családi nap is, ahol az óvodába menő gyerekektől búcsúzunk, illetve köszöntjük a szeptembertől érkezőket. természetesen ezt rengeteg játék és élmény kíséretében, ahol a szülőknek és a gyerekeknek is lehetősége van az ismerkedésre – magyarázta az intézmény vezetője, aki azt is elmondta, hogy a rendezvényen lehetősége volt a szülőknek megkóstolni, hogy mit is esznek csemetéik a bölcsődében. A konyhás nénik ugyanis a gyerekek reggeli és délutáni menüjéből tálaltak fel saját készítésű édes és sós krémekkel, paprika vonattal, cukkinihajóval, gyümölcstálakkal és házi pogácsával kedveskedtek a résztvevőknek. A rengeteg kreatív foglalkozás és játék mellett pedig volt tűzoltóautó, pónilovaglás is, illetve a Dotto egy kis városnézésre is elvitte a családokat.

A konyhások a bölcsiben reggelire és uzsonnára felszolgált menükből készítettek szemkápráztató alkotásokat

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Fekete Évától azt is megtudtuk, hogy most először arra is volt lehetősége a családoknak, hogy adománnyal támogassák a bölcsőde fejlesztését. A sülők és a bölcsődei dolgozók által bevitt kis ajándékokból zsákbamacskát készítettek külön a lányoknak és a fiúknak. A kis csomagokban kisautók, buborékfújók, vízipisztolyok, ékszerek és napszemüvegek is lapultak.