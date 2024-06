Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én tankolás előtt és közben is többször ellenőrzöm, hogy a jó üzemanyagpisztolyt akasztottam le. Azt az egyet ugyanis jól beleverte az oktató a fejembe, hogy drága mulatság, ha a benzinkúton összekeverem a gázolajat a benzinnel.

Az észak-komáromi benzinkúton napokig gázolaj-benzin keveréket tankoltak az autósok

Forrás: Google Street View

Észak-Komáromban azonban bekövetkezett minden autós rémálma: rossz üzemanyagot tankolt az autójába. Ráadásul nem is ők tévedtek.

Hibáztak a benzinkúton

A Magyar Nemzet írta meg, hogy az egyik észak-komáromi benzinkúton mintegy 200 autós tankolt 95-ös benzin helyett gázolajos benzinkeveréket az autójába. Az Új Szó információi szerint mindez a Real-K benzinkúton történt. Egy, a neve elhallgatását kérő komáromi autószerelő jelezte az egyik közösségimédia-csoportban, hogy baj van: akik múlt héten tankoltak a Real-K benzinkúton a pozsonyi úton, és gond lett az autójukkal, keressék fel a benzinkutat, mert a szállítójuk felcserélte az üzemanyagokat szállításnál.

A hírt a benzinkút vezetője is megerősítette. Az üzemanyagszállító kamion sofőrje gázolajat töltött a benzintárolóba, de nem szólt senkinek. Most már azt is tudni lehet, hogy a 95-ös benzin-gázolajos keveréket négy napon át, május 23–27. között árusították. Kiemelték, hogy csak a 95-ös benzinnel volt probléma, azon kívül minden rendben volt.

Megtérítik a kárt

Hozzáfűzték, a kúthálózat minden segítséget megad az érintetteknek, a tankolás díját és a szervizköltséget is megtérítik a megfelelő nyomtatványok és bizonylatok ellenében. Egy autószerelő a portálnak azt mondta, autótól függetlenül tisztítani kell az egész üzemanyagrendszert, ami több százezer forintba is kerülhet, az adott autó típusától függően.