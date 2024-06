Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője az Egymillió Találkozás Napja alkalmából Kesztölctől Süttőig, Bajóttól Dorogig számos állampolgárt keresett fel és buzdított arra, hogy vegyen részt a június 9-i választáson.

Erős Gábor (balra) Czermann Jánossal a béke melletti kiállás fontosságáról is beszélt.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A Bajóton élő és a település társadalmi, közösségi életének lelkes tagjaként ismert Bodnár Sándorné lapunknak elmondta, teljes mértékben a béke mellett áll. Elárulta azt is, hogy nagyon drukkolnak a holnapi napon a kormánypártoknak és nem számít másra, mint a Fidesz-KDNP sikerére.

A mozgósítás során Bajnára is ellátogattunk, ahol egy helyi vállalkozóval is megismerkedtünk. Császár Gyula szerint az ellenzék soraiban keresendők azok a politikusok, akik a legnagyobb ellenségei az országnak. A vasárnapi választás kapcsán sima Fidesz-KDNP győzelmet remél.

Több cikluson át eredményesen vezette Süttőt Czermann János polgármester, aki búcsúzik a polgármesterségtől, nem indul újra a mostani önkormányzati választáson. Látogatásunk alkalmával hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy vasárnap elmenjünk szavazni, hiszen eddig is, ma is és a jövőben is a nemzeti, keresztény értékek mentén kell voksolnunk és a békére kell törekednünk.