Egyedülálló programra, az első Kárpát-medencei Hivatásos Néptáncfesztiválra hívja a néptánc szerelmeseit Emmer Róbert. Megkerestük a Tatabányai Bányász Táncegyüttes vezetőjét, aki bővebb információkat adott lapunknak a nagyszabású eseményről, amelynek a Jászai Mari Színház, Népház ad otthont ősszel.

A Bányász Táncegyüttes legutóbb a Tatai Sokadalom nagyszínpadán is fellépett

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A főszervező bízik benne, hogy az elmúlt két év munkája beérik és ellátogat a programra Tatabánya és vármegye néptáncszerető közössége. – A kétnapos rendezvényre négy együttest hívtunk. Az előadások között lesznek pódiumbeszélgetések a fellépők művészeti vezetőivel, például a Kossuth-díjas táncművész Mihályi Gáborral, Juhász Zsolttal, Czvikker Katival, vagy éppen Fitos Dezsővel és Kocsis Enikővel – árulta el Emmer Róbert a részleteket.

Az együttes nemcsak vármegyénk hírét öregbíti. Nemrégiben Olaszországi turnén jártak, Montecatini Terme -be (Folklore festivals Blue Diamond)

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A program szerint szeptember 7-én (szombat) 16 órakor a Fitos Dezső Társulat lép színpadra, A falu című produkciójukkal. Őket 19 órától a Magyar Állami Népi Együttes követi, amelynek táncosai a Kolozsvári Piactéren című koreográfiát mutatják be a nagyközönségnek. Másnap, azaz szeptember 8-án a Nagyváradi Táncegyüttes nyitja meg a fellépők sorát, jóvoltukból az Istenest láthatja a közönség. Végül a Duna Művészegyüttes lép színpadra, 19 órától a hagyomány, az átörökítés táncát Apák és fiak produkciót elevenítik meg. Érdekesség, hogy a házigazda Bányász Táncegyüttes minden fellépés előtt előad egy koreográfiát, ami köszöntőnek is felér.

Emmer Róbert, a Bányász Táncegyüttes vezetője két nagyszabású programra készül

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Más okból is fontos az idei ősz a táncegyüttes életében: november 30-án lesz a megalakulásuk 75. évfordulója, amire már most gőzerővel készülnek. Három órás jubileumi előadás várható a Jászai Mari Színházban, két részes előadással készülnek a táncosok, összesen négy csoport lép színpadra a gálán. Többek között a Bányász Öregtáncos Együttes tagjai is fellépnek, akik ez elmúlt évek koreográfiáiból adnak egy kis ízelítőt. Ezenkívül az utánpótlás csoport is bemutatja tánctudását, de a régi táncosokból alakult tánccsoport is fellép, akik felújítanak régi koreográfiákat.

A Bányász Táncegyüttes jubileumra készül

– Nagyszabású gálaműsorral készülünk – mondta Emmer Róbert, akinek táncosai hosszú hónapokkal ezelőtt elkezdtünk próbálni, hogy minden tökéletes legyen november 30-ra. Miként fogalmazott, szerették volna a táncokon kívül az együttes életét is hűen bemutatni, ezért kitalálták, hogy a jubileumra megújítják, ha tetszik, felfrissítik az állandó kiállításukat, a Jászai Mari Színház balett termében. A vendéglátás és a nosztalgiázás után a Tulipános Házban folytatódik a program.

Néptáncosok Báljával zárjuk a 75. születésnapi műsorunkat

– zárta szavait Emmer Róbert.