A banánfa nagyon szereti a napsütötte órákat, mindemellett napi szinten igényli a locsolást is

Izgatottan várjuk a fejleményeket arról, hogy a termés ehető lesz-e, mindenesetre már az a világ egyik legnagyobb csodája, hogy a dadi banánfa idén kivirágzott. De nem csak a banánvirágzáskor érdemes ellátogatni Dadra, hanem télen is, hiszen a ház, illetve előkertje az adventi időszakban teljes karácsonyi fény- és díszárban pompázik, melynek még a legforróbb nyári napokon is van nyoma, hiszen az egyik fényfüzér júniusi látogatásunk alkalmával is ott feszített a banánfák fölött.