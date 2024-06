Egy szép nyári szombaton, naplementében kedvenc kirándulóhelyemen, a tatai Öreg-tó mellett kerékpároztam. Hazaértem, lezuhanyoztam, már éppen a behűtött sörömet kortyolgattam a fotelemben, ám a telefonomat nyomkodva arra lettem figyelmes, hogy egy számomra ismeretlen hölgy Messenger-üzenetet küldött. Kérdezte, hogy elhagytam-e a pénztárcámat. Csak abban a pillanatban esett le, miközben szeltem a kilométereket, valószínűleg kicsúszhatott a bal zsebemből, ahol mindig is szoktam tartani. Mivel a lakcímkártyám is benne volt, a válaszom után már szólt is a csengő. Olyan jó, hogy még élnek köztünk becsületes emberek...