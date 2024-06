Arra kértük olvasóinkat, mutassák meg, náluk hogyan alszanak kisállataik egy nehéz nap után. Természetesen mind tudjuk, hogy a házikedvencek élete nagyon nehéz, hiszen mindamellett, hogy vigyáznak helyettünk is a házra, a sok rosszalkodás és jutalomfalatevés kiveszi az energiájuk nagy százalékát. Felhívásunkra pedig száznál is több fotó érkezet Facebook-oldalunkra. Kutya, macska, hörcsög is pózolt így nekünk, és most nektek.

Hogy ízelítőt is adjunk nektek a vicces alvópózokból, tekintsétek meg munkatársunk házikedvencét, aki kifliként összehajtogatva érzi magát a legnagyobb biztonságban a mély, pihentető alvás előtt...

Kiflikupac és a majom csodálatos szimbiózisa, avagy állatfotó, profi modellel

Fotó: Sz.A. / Forrás: Kemma.hu

Vicces állatfotók posztunk kommentjei között: