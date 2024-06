A pár hete működő, nagyon szép játszótéren vidáman, sikongva játszottak a gyerekek. Kedvem lett volna lefényképezni őket, de személyiségi jogaik miatt ez nem is olyan egyszerű dolog. Azt viszont semmi nem tiltotta, hogy halljam a közelemben beszélgető három anyuka beszélgetését. Annak a néhány mondatnak voltam fültanúja, amellyel azt taglalták, hogy rosszul gondolták csemetéik óvodás csoporttársáról, hogy otthon verik. Nem hiszem, hogy tudták volna, ma van az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja. Én sem ezzel kelek, fekszek, a világhálón talált rám az információ.

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) egy negyvenkét esztendővel ezelőtti rendkívüli ülésén volt napirendi pont a háborús gyermekáldozatok számának csökkentése. Ennek emlékére került egy újabb világnap a naptárba. Korántsem csak a háborúkról szól. Azokra a személyekre, szervezetekre is ráirányítja fokozottan a figyelmet, akik, amelyek a gyermekek elleni erőszak megelőzéséért, a gyermekek jogaiért küzdenek mindennapi munkájuk során. Figyelnek a fizikai, a mentális vagy érzelmi bántalmazásra is. Az erőszakot jellemezhetjük bántónak, támadónak, kegyetlennek, durvának, agresszívnak, kíméletlennek vagy kegyetlennek is. Az áldozatot ilyen hatások (is) érik. Gyanús jeleket alkalmanként többen is látnak. Ha segíteni szeretnének, a szakemberek szerint az a legjobb megoldás, ha például a családsegítő szolgálatnak jelzik.