Nem minden reggel alakul úgy, ahogy szeretnénk. Valamiért nagyon féltem a vérvételtől. Meg sem kottyant – utólag... Ugyan kiguvadt szemekkel néztem végig, de valamiért azt gondoltam, hogy ez most nagyon fájni fog. A hölgy nagyon kedvesen, mosolyogva megkérdezte, korábban voltam-e rosszul. Tekintve, hogy nem, mitől is félek?! Pillanatok alatt levették a vért, én meg fel sem fogtam, hogy ilyen rövid idő alatt mi történik. Persze, a géz még este is rajtam volt, mert nem mertem levenni, hiszen tőlem vért vettek, megmondták, hogy egy darabig nem szabad. Nem mertem, mert azt mondták. Ilyenek ezek a szabályok...