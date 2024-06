Az országos szintű elismerés díjátadó eseményén, a 2024. évi Civil Díj programján hangzott el: a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület a legígéretesebb új szervezet kategóriában az országos megmérettetésen csaknem százhetven pályázó közül jutott be a legjobbak közé. Szepesi Márk, a vármegyei szervezet képviselője elmondta, hogy az elismerés hatalmas siker és elismerés egyben, hiszen a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület az alapítása óta elkötelezett a helyi ifjúság támogatása és közösségeik fejlesztése iránt. Az egyesület által végzett munka már országos szinten is elismerést kapott. Az elismerést a szervezet tagjai, önkéntesei és támogatói is nagy örömmel fogadták, hiszen ez a díj nem csupán az eddigi munkájuk elismerése, de inspirációt is ad a jövőbeli terveik megvalósításához.

A legjobbak közé jutás azt igazolja, hogy az egyesület által képviselt értékek és tevékenységek valóban jelentős és pozitív hatással vannak a közösségre. Az elismerés átvételére az Országos Civil Díj gálaestjén került sor, ahol a legígéretesebb új szervezet kategóriában elért helyezés mellett további díjakat is kiosztottak a civil szektor kiemelkedő képviselőinek. Az elismerésből fakadóan a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület továbbra is elkötelezett marad a közösségépítés és az ifjúság támogatása iránt.