A nyári szünet küszöbén álló diákok teljes képet kaphattak a laktanya mindennapjairól, megismerhették a tűzoltók beavatkozásoknál használt felszereléseit, járműveit, de még tűzoltóruhát is húzhattak. A fiatalok látogatását Kovács Róbert tűzoltó zászlós érdekfeszítő kommentárja tette teljessé – számolt be róla a katasztrófavédelem, akik néhány képet is közöltek hivatalos oldalukon.