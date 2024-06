Kemma.hu podcast 28 perce

A Turul madár története – PODCAST

Európa egyik legnagyobb madárszobra Tatabányán található. A Turul madár környéke mindemellett remek kirándulóhely is. A város jelképévé vált szobrot sokan ismerik, de nem biztos, hogy a történetével is tisztában vannak. Erről mesél nekünk most a Kemma podcastben Cseh Julianna a Tatabányai Múzeum főmúzeológusa, régésztörténész.

Az adásban természetesen szó esett a Szelim-barlangról és a Ranczinger Vince - kilátóról is. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

