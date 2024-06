Minden hónapban legalább egy hétvégi ügyelet jut egy újságíróra. Mit ad Isten, az elmúlt napokat kifogtam. Szokás ilyenkor, hogy igyekszik befutni az újságíró a látványos és érdekes hétvégi eseményeket. Panaszra semmi ok nem volt, átlagos munkatempót diktáltak az események. Valamiért, talán az időjárás lehetett az oka, pénteken többször is feltettem magamban a kérdést: sosem lesz vége ennek a napnak? Két rendezvény között a naptárra pillantottam, ami azonnal visszarántott a rögvalóságba: június 21-hez, a nyári napfordulóhoz érkeztünk, vagyis a leghosszabb nappalt és a legrövidebb éjszakát hagytuk magunk mögött. Nincs is több kérdés...