Ahogy Komárom Facebook oldala is írja, elsőként a molaji városrészben, a parkba várták az érdeklődőket, ahol virágos, fűszer-gyógynövényes ágyásokat alakítottak ki fakeretes védelemmel. A zöld munkálatokban részt vett Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és Turi Ádám, az Ifjúsági Tanácsadó Testület elnöke is.

A zöld akció során tíz új fát ültettek

Fotó: Komárom / Forrás: Facebook

A Zöld Dunapart Egyesület később, a szőnyi városrészben a Kállay Ödön parkba, faültetésre várta az egyesület tagjait és az érdeklődőket. Benczik Attila, az egyesület elnöke elmondta, pótolva a korábban kivágott beteg fákat, összesen tíz fát ültettek el, köztük mamutfenyőt, amerikai mocsári tölgyet, nyírfát, mocsári ciprust és égerfákat. A fákat kisgyermekes családok örökbe is fogadták. Csakúgy, mint a délelőtti MOL városrészbe szervezett programhoz, a délutáni faültetéshez is csatlakozott Kreft-Horváth Loránd és Turi Ádám is.