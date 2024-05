Több olyan utca is van a vizek városában, ahol sajnos már a házak falai is vizesek. Ilyenek többek között a Május 1. út és az Új út közötti Thury György utcai társasházak is. A tervek szerint most megoldódhat a lakók gondja. Egy beruházásnak köszönhetően megszűnhet az épületek vizesedése.

Tatán az Új úti sorházaknál is gondot jelent az épületek vizesedése

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Michl József, Tata polgármestere közösségi oldalán osztotta meg azt a videót, amiben a környék új képviselőjelöltjével, Klement Diánával beszélnek a felmerült problémákról. Azt ígérték, hogy hamarosan elkezdődhetnek azok a munkálatok, amik megállítják az épületek vizesedését.

Megszűnik a vizesedés

– Különösen érintett a Thury György utca 3-as, számú ház, a Május 1. út 43-45-ös számú tömb, illetve az Új úton lévő sorházak. Örömmel mondhatom el, hogy a tervek már készülnek és a beruházáshoz szükséges pénz is rendelkezésre áll. Így biztosan állíthatom, hogy ez a probléma is rendeződni fog a környéken a közeljövőben – magyarázta Klement Diána. Hozzátette, hogy a munkálatokat hamarosan elkezdik először a Május 1 úton, majd folytatódhat a többi épületnek a vízelvezetése is.