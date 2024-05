Megtisztult a várfal

Körösladányi Zsombor, az egyesület elnöke a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy összesen nyolcan vettek részt a munkában. Volt, aki a levágott növényeket gyűjtötte össze, mások a földről elérhető részeket tisztították meg. Többen pedig kötéllel biztosítva, létrára mászva küzdöttek meg a magasba kapaszkodó növényekkel. Először levágták a téglák közötti megkapaszkodó növényeket, majd drótkefével megpróbálták a gyökereiket minél jobban eltávolítani a résekből.

A kövek rései között megtelepedett növényeket kellett eltávolítani

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Zsombor azt is elárulta, hogy egyelőre a várfalnak azt a részét tudják megtisztíttani, ahol létrát tudnak használni. A közel 12 méter magas várfal a két nap alatt mintha újjászületett volna. Azonban kiderült, hogy sajnos nem marad ilyen sokáig. Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója elmondta, hogy az időjárástól függően évente legalább kétszer, de van, hogy többször is szüksége van a fal megtisztítására.

– A várfalon a fugák elöregedtek, amikbe bele tudtak telepedni a növények. Mivel tájvédelmi körzetben vagyunk, csak kézi erővel lehet eltávolítani ezeket, hogy ne okozzunk problémát a környék élővilágában – magyarázta az igazgató, aki szerint a látogatók részéről jogos elvárás, hogy egy szép várfalat lássanak. De ez a fal állagmegóvása miatt is szükséges.

Balesetveszélyes

– A borostyán például a gyökérzetével nagyon be tud furakodni a kövek közé, amit csak további költségekkel lehet csak eltávolítani. Illetve a fás szárú növények ahogy megkapaszkodnak akár ki is mozdíthatnak köveket, Ezt pedig nem akarjuk megvárni. Azonban a múzeumnak nincsen erre külön szakembere, ezért kértük fel most is a tatabányai önkénteseket, hogy segítsenek nekünk – árulta el Dr. Schmidtmayer Richárd.