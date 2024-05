Választás 1 órája

Vármegyei listák: a Fidesz-KDNP a vidékre is figyel, a DK helycserés támadással nyit

A vármegyei pártlisták szereplői között szoci veteránokat is találtunk, és egy különös DK-helyzetre is felfigyeltünk. A kormánypárt eközben a vidék hangját is hallatná. A Fidesz-KDNP listáját a jelenlegi elnök, Popovics György vezeti. Összegyűjtöttük, hogy a június 9-i választásokon kik kerülhetnek be a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlésbe.

Kemma.hu Kemma.hu

Ahogy arról beszámoltunk, a héten lejárt a kompenzációs, a fővárosi és a vármegyei listák, valamint a területi és az országos nemzetiségi listák bejelentésének határideje a júniusi választásra. A vármegyei közgyűlés tagjaira (pártlistákra) a nem megyei jogú városokban élők voksolhatnak. Eszerint a tatabányaiak és az esztergomiak nem. A szavazólapokon szereplő sorrendet is kisorsolta a területi választási bizottság. A Kemma.hu és a 24 Óra bemutatta már szűkebb hazánk városainak és kistelepüléseinek polgármesterjelölteit (ezeket a cikkeket írásunk végén el is érhetik), ezúttal pedig a vármegyei listákat vesszük górcső alá a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján, a választásokra készülve. Öt párt és egy szervezet szerepel majd a vármegyei lista szavazólapján a júniusi választásokon

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra A vármegyei lista szavazólapján a pártok sorrendje: Fidesz-KDNP Magyar Szocialista Párt Közös Erővel a megyénkért Egyesület Demokratikus Koalíció Mi Hazánk Momentum A kistelepülések hangját is hallatná a Fidesz-KDNP A kormánypárt listáját Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke vezeti, a második helyen Borsó Tibor alelnök, a harmadikon Zoltai Dániel, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, a vármegyei horgászszövetség elnöke szerepel. Komárom polgármestere, Molnár Attila, valamint alpolgármestere, Vajda Bence, és Takács Károly, Oroszlány polgármesterjelöltje is szerepel a listán.

A Fidesz-KDNP számos kistelepülési településvezetőt is kiválasztott, így előkelő helyen szerepel például az ácsteszéri Vuts Norbert, vagy épp a baji Schunder Tibor is. Popovics György egyébként 1990 óta mindegyik közgyűlésnek a tagja volt, és sokadik éve vezeti is azt. Korábban a Kemma.hu-nak úgy fogalmazott: Kollégáimmal a települések érdekében végzett kemény munkában hiszünk. Baloldali veteránok is helyet kaptak A Magyar Szocialista Párt listáját az annavölgyi polgármester, Bánhidi József vezeti, őt követi a tatabányai szocialisták veteránja, Lévai Ferenc, aki előtte az MSZMP tagja volt, 1987 és '89 között tatabányai párttitkár, és akiről 2021-ben kiderült, hogy havi 300 ezer forintért idősügyi tanácsokat ad Szücsné Posztovics Ilonának, Tatabánya DK-közeli polgármesterének. A listán szerepel még többek között a tatai ős-MSZP-s Gerébi Ákos, valamint a fia, András is.

A szavazólap harmadik helyén egy új szervezet, a Közös Erővel a Megyénkért Egyesület szerepel. Az egykori Jobbik-pártigazgató Nunkovics Tibor (aki Dorogon próbálja leváltani a város mondhatni intézményesült polgármesterét, Tittmann Jánost) vezeti a listát, de itt kapott helyet Oroszlány jelenlegi polgármestere, Lazók Zoltán, valamint a komáromi polgármester egyetlen kihívója, Szalai Noel is. Szintén helyet kapott a magát pártpolitikai szervezetként aposztrofáló egyesület listáján a 2019-es DK-s megyei lista második helyezettje, Barbora Zsuzsanna. Jelenleg a valasztas.hu adatai alapján a lista nyilvántartásba vétele még nem volt jogerős Helycserés támadás a DK-nál A Demokratikus Koalíciónál érdekes helyzet állt elő. Dr. Konczer Erik, a közgyűlés ellenzéki frakciójának vezetője ugyanis egyáltalán nem szerepel a listán. 2019-ben ő vezette a közös ellenzéki listát, az első helyen viszont most Tatabánya DK-s alpolgármestere, Lusztig Péter áll. Konczer ugye most Tatabányán próbál körzeti képviselő lenni, viszont Lusztig egyáltalán nem méreti most meg magát a vármegyeszékhelyen. Sőt, már nem is a választókerület DK-s elnöke, hanem Konczer. Hogy a helycserés támadások mit jelentenek, sejtetnek a jövőre nézve, jó kérdés. Esetleg újabb Gyurcsány-párti politikusnak szánna nagyobb szerepet Szücsné Posztovics Ilona, ha ismét nyerne a választáson? Talán alpolgármestert tervez(nek) csinálni az ex-komáromi, Vértesszőlősre költözött Konczerből? Mert az azt is jelentené, hogy a tatabányai városvezetés feje szőlősi lenne...

A Mi Hazánk vármegyei listáját Ábrahám Barnabás vezeti. Ő néhány éve egy karlendítős fotóval került be a hírekbe, bár akkor a pártelnök Toroczkai László szerint még nem volt a szervezet tagja. Emellett a kuruc.info hírportál egyik szerzője. A Momentum-listát Kaszás Tamás vezeti, második helyen a vármegye egyetlen momentumos polgármesterjelöltje, Tarr-Pintér Dániel Róbert szerepel. Ő a bakonyaljai várost sikeresen vezető Sinkovicz Zoltán egyik kihívója. A választáson induló összes polgármesterjelölt egy helyen:

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!