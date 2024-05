Az európai parlamenti választással kapcsolatos rendezvényen dr. Szerencsés Gergely, a párt esztergomi szervezetének elnöke, a vármegyei közgyűlés tagja köszöntötte a jelenlévőket, köztük dr. Szerencsés Lászlót, a kamara elnökét, Erős Gábor országgyűlési képviselőt, Hernádi Ádám polgármestert és Steindl Balázs alpolgármestert.

Dr. Szerencsés Gergely, Latorcai Csaba és Hölvényi György az Esztergomi Kereszténydemokrata Esten

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Elsőként Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes és politikai államtitkár mondta el gondolatait, aki felidézte: a második világháború után a kereszténydemokrata szellemiség jegyében az Európai Uniót pontosan azért hozták létre, hogy béke legyen a kontinensen.

„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” – így hangzik Robert Schuman egykori francia külügyminiszter híres idézete, mely kapcsán Latorcai Csaba megjegyezte: a június 9-i európai parlamenti választás arról szól, hogy ki tudunk-e állni a békesség keresztény értéke mellett, el tudjuk-e érni azt, hogy Európa a békesség szigete maradjon. Ezért is fontos, hogy nemet kell mondanunk a háborúra.

Nagy a tétje az európai parlamenti választásnak

Véleménye szerint azáltal, hogy nemet mondunk a gazdasági bevándorlásra, a migrációra, egyúttal ki kell állnunk a felebaráti szeretet mellett és a valódi konfliktuszónákban kell segítséget nyújtanunk. Az pedig, hogy nemet mondunk a genderre, az egyenesen következik a kereszténydemokrácia teremtésvédelmi kötelezettségéből.

„A legalapvetőbb emberi közösséget, a családot csak egy férfi és egy nő tudja megalkotni. Ezért támadják a baloldaliak a család intézményét” – tette hozzá.

Latorcai Csaba a keresztény értékek védelmét és Európa békéjét tekinti az idei választás legnagyobb tétjének

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Latorcai Csaba végül kijelentette: az idei európai parlamenti választás egy negyedik keresztény érték, az igazságosság melletti kiállásra is sarkall bennünket. Hisz abban, hogy ez a választás olyan eredményt fog hozni, ami meg tudja rendíteni a brüsszeli baloldali elit eddigi tobzódását.

Másodikként Hölvényi György kereszténydemokrata politikus, a kormánypártok európai parlamenti képviselője beszélt a jelenlévőkhöz, aki szerint a normalitást kell helyreállítani Európában. Úgy véli, hogy Nyugat- és Kelet-Európa tekintetében a különbözőségek, az értékválasztások világosan látszanak. A közelgő választás kapcsán megjegyezte: nagy a felelősségünk, hiszen az Európai Parlamentbe megfelelő testtartással, tudással és tapasztalattal rendelkező, felkészült embereknek kell bekerülnie.

Dr. Szerencsés Gergely, Latorcai Csaba és Hölvényi György az Esztergomi Kereszténydemokrata Esten

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A politikus kitért arra is, hogy a magyar baloldali delegáció nem tudja, mit jelent az, hogy magyar nemzet. Éppen ezért olyan embereket nem lehet ismét visszaküldeni Brüsszelbe, akik nem ismerik a saját nemzetüket. Végül Hölvényi György beszélt arról is, hogy kiáltványt tett közzé a KDNP Európa békés jövőjéért, melyből idézett is az est résztvevőinek, majd hangsúlyozta, hogy a békének nincs alternatívája.

Hernádi Ádám felidézte, hogy húsvétkor több mint 100 év elteltével ismét együtt szólaltak meg a bazilika harangjai. A hat harang közül az egyik közakadozásból készült el Innsbruckban, három harang pedig egy németországi bezárt templomból érkezett. Ezzel is utalt arra, hogy amíg nyugaton templomokat zárnak be, addig itthon fontosnak tartják az egyházi épületek, jelen esetben a bazilika megőrzését. Az est végén a közönség soraiban helyet foglalók tehettek fel kérdéseket a meghívott vendégeknek.