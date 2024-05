Nepomuki Szent János, a molnárok és a vizes foglalkozások védőszentjének napján, május 16.-án adták át hivatalosan Tata új működő malomkerekét. A jelenlegi Német Nemzetiségi Múzeum épületének oldalára került fel ezúttal egy teljesen új malomkerék.

Az új tatai malomkerék ünnepélyes átadóját Nepomuki Szent János, a malmok védőszentjének napján tartották

Az eseményen többek között részt vett Michl József, Tata polgármestere, aki köszöntőjében megemlítette, hogy amikor egy malmot felújítanak, akkor az ott élők emlékét is ápolják. Azon kívül, hogy a Nepomuki malom az Esterházyak megrendelésére épült, második tulajdonosa Fellner Jakab volt, akinek emlékévét 2022-ben tartotta a város. Nemrég pedig az életéről szóló könyvet is bemutatták.

Elkészült a malomkerék

A város vezetője megköszönte a Kuny Domokos Múzeum igazgatójának, dr. Schmidtmayer Richárdnak a gondolatot, hogy a megújult épület nem maradhat malomkerék nélkül. És ezt a gondolatot hamar tett is követte, így ünnepelhet egy újabb működő malomkereket a város. Az eseményen részt vett Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke is, aki büszke rá, hogy Tatán sok malom újulhatott meg az elmúlt időszakban Kiemelte, hogy hogy a város fejlődése ezzel még nem ért véget.

Nagy összefogás eredménye, hogy egy újabb, működő malomkerékkel gyarapodott a város

Dr. Schmidtmayer Richárd a Kemma.hu kérdésére korábban elmondta, hogy egy régi vágyuk válhatott valóra a malomkerék építésével. A múzeumpedagógiai foglalkozások is ehhez kötődnek, ahol eddig videót mutattak arról, hogy ezek a malomkerekek hogyan is működtek. De most ezt a valóságban is meg tudják mutatni. Az igazgató, aki szerint a Nepomuki malom kereke különleges.