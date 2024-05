A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület mindig segíteni kész tagjai egy olyan tűzoltóautó megvásárlását tűzték ki célként, amellyel a vállalt tevékenységi térségünket. a Szárliget-Tatabánya-Vértesszőlős-M1-es autópálya szakaszt még hatékonyabban tudják védeni és menteni. Most nekik volt szükségük a segítségre, hogy ez az álom megvalósulhasson.

Új tűzoltóautóval gazdagodtak a 4X4-esek

Fotó: facebook/Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

– Időszerűvé vált egy új autó beszerzése egyesületünk részére, hiszen a 45 éves öreg Roverünk fenntartási költségei magasba szálltak, illetve a megbővült tagság és eszközparkunk tette szükségessé, hogy egy nagyobb és újabb autó beszerzését tűzzük ki célul. Ezt a célt év elején tűztük ki, igaz nagyobb és drágább volt az álmunk, de ahogy teltek a hónapok, úgy oszlott szét ez az álom a fejünkben és a lelkünkben. Hosszú hónapok internetes böngészése közben találtunk rá a mi kis „Gizikénkre, ami egy 7 személyes 2006-os évjáratú Gaz Gazella. Az autó elején csörlő található, málhaterében

eszközeinknek bőven akad hely, valamint a jól kialakított tetőcsomagtartónak is már meg van a funkciója – emelte ki a kemma.hu-nak Körösladányi Zsombor, az egyesület elnöke, aki hozzátette:

– Fizetős munkáinkból, Tatabánya város képviselő-testülete, magánemberek, valamint egy cég szállt be az megvásárlásba, amelyet ki kellett még egészíteni tagi kölcsönnel is. Pünkösd hétfőn kiutaztunk Lengyelországba, megnéztük, kipróbáltuk, majd hazajöttünk és agyaltunk, hogy lehetne a hiányzó összeget összerakni. Egy utolsó hajrában még sokan utaltak, illetve a tagi kölcsönt is sikerült megoldani, így csütörtök reggel újra elindultunk. Kis csapatunk lábon hozta haza több mint 400 kilométeres kalandos úton az autót, nehéz, kacskaringós szerpentines terepen. Elsőre kicsit szokatlan volt a vezetése, de váltásban mindenki kipróbálhatta, milyen is vezetni az új autónkat. Műszakilag, állapotilag nagyon egyben van az autó, kevés kilométer van benne és a fogyasztási is jóval kedvezőbb, mint előző autónk volt. Sokan óvtak minket ettől a típustól, sokan biztattak és örültek a váltásnak, de jelenleg erre futotta nekünk. Ezzel a tűzoltóautóval a vállalt tevékenységi térségünket, amely Szárliget-Tatabánya-Vértesszőlős-M1 autópálya ezen szakaszát még hatékonyabban tudjuk védeni és menteni a későbbiekben. Időpont kérés után megy majd a hivatalos módon az autó műszaki vizsgára, teszünk rá vonóhorgot, felmatricázzuk, honosítjuk és elindítjuk a kék lámpa engedélyt is. Van pár apróság amit időközben meg kell „javítani” az autón, de vannak tervek arra is, hogy a jobb kihasználás érdekében a belső tereket kicsit átalakítjuk majd idővel, ahogy anyagi helyzetünk engedni fogja majd.

Körösladányi Zsombor elárulta azt is, mennyire hálásak az új autóért. Egy ilyen autóval akár távolabbi káresetekhez is már tudnak megfelelő létszámmal és eszközparkkal vonulni.

Az új tűzoltóautó

– Az autó nagyon robusztus, jó megjelenésű, hatékony és sok kíváncsi tekintetű ember már felfigyelt rá a városban, sokan ismerős és ismeretlen ember gratulál a megvásárláshoz. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki eddig hozzájárult a kiadásokhoz! Bízunk benne, hogy a következő években hatékonyan fogunk majd tudni segíteni a bajbajutott embereknek! Amit a papírozás, matricázás, engedélyek megvannak, akkor tervezünk egy kisebb átadó megjelenést Tatabánya fő terén, ahol mindenki megcsodálhatja majd az autót, valamint köszönetet mondhatunk mindenkinek ehhez a hatalmas lépéshez, amely nemcsak Tatabányának, de akár a környező településnek is nagy segítség lehet. Természetes nagyobb káreseménynél ezzel az autóval már akár egész Magyarország területén is tudunk segítséget nyújtani.