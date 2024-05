– Én Dunaújvárosból jöttem, és rendszeresen jövök erre a tűzoltóversenyre, ez az egyik kedvencem. Szeretem a kihívást, és szerintem ez a legnehezebb ilyen jellegű futóverseny az országban, mert a táv hosszú, magas a szintkülönbség, és sok a lépcső, amiknek az állapota is elég rossz. Ráadásul nem folyamatos, egyenletes a lépcsőzés, hanem hol kisebb, hol nagyobb fokokat kell lépni. Úgy érzem, jól sikerült most a verseny, de aki felér a célba és teljesíti a távot, az már mindenképp győztesnek mondható – mesélte nekünk a verseny után Raffai Tibor, a dunaújvárosi LTSZ - VÉD-SZ Tűzoltóparancsnokság tűzoltója.

A kategóriák győztesei:

férfi sportruha, 18-30 éves kategória - Borbás Balázs (2 perc 45 másodperc)

férfi sportruha, 31-40 éves kategória - Hársch Attila (3 perc 31 másodperc)

férfi sportruha, 41-50 éves kategória - Vígh József (3 perc 58 másodperc)

férfi sportruha, 50+ kategória - Sági József (2 perc 52 másodperc) női védőruha, összes - Dr. Sápi Csilla (7 perc 6 másodperc) férfi védőruha, 18-30 éves kategória - Windischmann Dávid (4 perc 18 másodperc)

férfi védőruha, 31-40 éves kategória - Nagy Kornél (4 perc 41 másodperc)

férfi védőruha, 41-50 éves kategória - Kiss János (4 perc 28 másodperc)

férfi védőruha, 50+ kategória - Bukta Tamás (6 perc 26 másodperc)

Bár a szél, a fák nyújtotta árnyék és a változóan felhős idő kellemes levegőt biztosított, az indulók teljes felszerelésben és maszkban ebből nem sokat éreztek. De még ez sem tántorított el attól senkit, hogy részt vegyen a megmérettetésen. A verseny egyébként családias, jó hangulatban telt, még az óriási megpróbáltatás ellenére is, amit védőruhában és felszerelésben hajtottak végre az indulók, akiket a táv során és a célban rengetegen buzdítottak. Sőt, az utolsó métereken a bajtársiasság is előjött mindenkiből, hiszen egymást segítették, kísérték át a versenyzők a célon, ahol mindenkit frissítő várt, de jelen voltak a mentőszolgálat munkatársai is, akik szükség esetén plusz oxigénnel is ellátták a futókat.