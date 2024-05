Szerdán a lábatlani Dunamente Ökocentrumban tartották meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében megvalósuló „Aktívan a Dunamentén – Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében” című, a turizmus szegmensét érintő projekt nyitórendezvényét. A helyszínen Hummel Rudolf, a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Projektkoordinációs és Vidékfejlesztési Főosztályának vezetője, a rendezvény moderátora köszöntötte a jelenlévőket, köztük Romanek Etelkát és Borsó Tibort, a vármegyei közgyűlés alelnökeit.

Popovics György is köszöntőt mondott a térségi turizmus fellendítését szolgáló projekt nyitórendezvényén.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke felidézte, hogy az előző pályázati ciklusban, vagyis a TOP-ban 3,5 milliárd forintot tudtak turisztikai fejlesztésekre fordítani. Ennek az összegnek a jelentős részéből látogatóközpontok épültek a vármegyében és összesen 12 projekt valósulhatott meg. Hozzátette: mivel a turizmus alapvetően hálózati struktúrára épül, alapinfrastruktúra nélkül nem is lehet fejleszteni ezt az ágazatot. Éppen ezért jelentett nagy előrelépést ezen a téren, hogy a tizenkét helyszínt be lehet integrálni a ebbe a hálózatba. Beszélt arról is, hogy a TOP_Pluszban is szeretnék folytatni a turizmusfejlesztést, melyben 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Végül megjegyezte: bár alacsony a vármegyénkben eltöltött vendégéjszakák száma, ugyanakkor jók az adottságaink a bakancsos, a kerékpáros és a szakrális turisztika területén, ezért a vármegyei önkormányzat ezekben a szegmensekben látványos fejlődésre törekszik és próbál egymásra épülő projekteket létrehozni.

Térségi szinten is újabb löketet kap a turizmus

Erős Gábor országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy a projektben négy település (Bajót-Péliföldszentkereszt, Lábatlan, Piliscsév, Tokod) is konzorciumi partnerként vesz részt és úgy véli, hogy ilyen partnerekkel a vármegyei önkormányzat örömmel tud együtt dolgozni. Fontosnak tartja, hogy a vármegyénkben és egyben a térségben élők igenis ismerjék meg lakóhelyük környezetét, látnivalóit, kincseit.

Szekér Zoltán, a Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület elnöke, turisztikai szakértő mutatta be a hét aktív partner részvételével és a vármegyei önkormányzat vezetésével konzorciumban megvalósuló projektet. Az ismertető közben látványterveket is megmutatott a jelenlévőknek.

Szekér Zoltán, Popovics György és Romanek Etelka a nyitórendezvény után a lábatlani látogatóközpontban.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra