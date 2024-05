A Kemma.hu is beszámolt arról, hogy Tatabányán, a Puskin Művelődési Házzal szemben, a Kossuth utcába kihelyeztek egy trafiboxot. Mivel eddig nem volt még állandó sebességmérő a városban, így sokan felfigyeltek a dobozra. Többen nehezményezték is, hogy nem a megfelelő helyre került a sebességmérő, mert pár kilométerrel távolabb indokoltabb lenne a felállítása: az Árpád úton már több gyalogost is gázoltak el, és emberéletet is követelt ott már a gyorshajtás.

A Kossuth utcába, a Puskin Művelődési Ház elé kikerült "trafiboxnak" bedőltek az autósok.

Fotó: Artz-Pintér Anna / Forrás: 24 Óra

A vitatott trafibox azonban pár héttel később eltűnt a helyéről. A Kemma.hu megtudta, hogy nem is a rendőrök, hanem egy internetes cég állította fel reklámnak.

Nem trafibox volt

Huber Tamás, a Vértesnet fejlesztőjétől megtudtuk, hogy a szóban forgó kamera egy saját fejlesztésű termékük volt, nem pedig egy trafibox.