Szépülnek, épülnek a bakonyaljai települések. Ezúttal fákat ültettek el Ácsteszéren és Akán. Táncsics Mihály szülőfaluja sok újdonságot rejteget.

Táncsics Mihály szülőháza Ácsteszéren

Fotó: Flajsz Péter (archív) / Forrás: 24 Óra

– A program keretében Ácsteszér tíz darab hársfát tudott elültetni, Akán szintén tíz darabot ültetettek. A munkálatok az önkormányzat dolgozóin kívül a civil szervezetek és a lakosság bevonásával történtek – hangsúlyozta Vuts Norbert, Ácsteszér polgármestere, aki a kemma.hu-nak arról is beszélt, milyen egyéb terveik vannak még a településen.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) segítésével megújult a konyhánk. Nem csupán konyhabővítés volt, amely egyébként mintegy nyolcvan négyzetméterrel nagyobb lett, hanem korszerű gépeket is beszereztünk.

A bakonyaljai településen lévő konyha sokakat ellát.

– Az ácsteszeri, a csatkai, valamint az akai szociális étkezést biztosítjuk, valamint a bakonyszombathelyit. Emellett a bakonyszombathelyi iskola és óvoda is köztük van, ahogyan Ácsteszéren a bölcsőde és óvoda is.

A település polgármestere azt is elárulta, hogy szándékukban áll más településeket is felkeresni e célból.

– Hatan dolgoznak háromszázhúsz fő lefőzésére – mondta Vuts Norbert, aki azt is elárulta, hogy az új konyhai berendezések és a konyha bővülése miatt hatszáz főnek is tudnak már ételt biztosítani.

A polgármestertől a kemma.hu azt is megtudta, hogy egy úgynevezett étellifit is bekerült a konyhába, amely nagyban segíti az ott dolgozók munkáját.

Táncsics Mihály szülőfaluja

Magyarics Gábornak köszönhetően – akit néhány évvel ezelőtt az Év Turisztikai Menedzserének választottak – pincemustrán vehetnek részt az érdeklődők. Emellett tanösvényt is szeretnének kialakítani Ácsteszéren. Az egyik legnagyobb újdonság, hogy egy szabadulószobát is létrehoznak. Nem másról és mással kapcsolatosan, mint a település szülöttjéről, szülöttjével kapcsolatban. Táncsics Mihály és élete adta ennek a hátterét. Úgyhogy hamarosan nemcsak kiszabadíthatjuk Táncsicsot, hanem magunk is kiszabadulhatunk a Táncsics szabadulószobában. Van ebben valami groteszk: egyszerre jó és kreatív ötlet, másfelől viszont félelmetes. De azt gondolom, hogy valahol egy igazi történelmi sétán vehetünk majd részt.