Bencsik János, országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán azt a jó hírt, hogy több, a körzetébe tartozó szervezet is részesülhet támogatásban. Többek között a kormány 2 millió forinttal támogatja Tatabányán a német nemzetiségi tánccsoportok ruhatárának bővítését.

Fotó: Bencsik János/Facebook

A Kemma.hu összeszedte, hogy a képviselőhőz tartozó települések ezúttal milyen támogatásokat kaptak. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapja szerint Magyarország Kormánya számos módon segíti a hazánkban élő őshonos nemzetiségeket identitásuk, nyelvük és kultúrájuk megőrzésében. A nemzetiségek életében fontos szerepet vállalnak a nemzetiségi civil szervezetek, melyek önkéntes munkájukkal segítik, erősítik közösségüket. Az idén kiírt pályázaton az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 ezer, a felső határa pedig 5 millió forint.

Milliós támogatás

A napokban megjelent a nyertesek listája. A nemzetiségi civil szervezetek és kulturális kezdeményezések Bencsik János körzetében 12 szervezet, közel 6 millió forint támogatásban részesülhet. A civil szervezetek közül a Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület pályázata lett sikeres. Ők személyi juttatások, fellépő ruhák, kották, irodaszerek az egyesületi munka elvégzéséhez 500 ezer forintos támogatást kapnak. A Nemzetiségi kulturális kezdeményezések idei támogatására múzeum és több nemzetiségi önkormányzat, illetve nemzetiségi óvoda is sikeresen pályázott. A Kuny Domokos Múzeum két támogatást is kap: a Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen sorozat 37. kötetének kiadására 600 ezer forintot ítéltek meg. Illetve az Oberon Társulat: Bündeltanz című produkciójának bemutatására szintén 600 ezer forintot kapnak. Az előadást a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban tartják.

Tatabányán is segítenek

Sok Tatabányai szervezet is kap idén támogatást. A Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat a Nikolaosz Nap megszervezésére 600 ezer forintot, míg népviseleti öltözékekre 850 ezer forintot kapnak. Alsógallai Baráti Egyesület is több sikeres pályázatot adott be: az alsógallai német adventi készülődést és karácsonyi ajándékműsort 300 ezer forinttal segítik, míg az egyesület működésére 900 ezer forintot ítéltek nekik. A Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat az alsógallai és a felsőgallai német nemzetiségi viselet bővítésére nyert támogatást 300-300 ezer forint értékben. A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola szintén nemzetiségi ruhákra kap 200 ezer forintot. Míg a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda 600 ezer forintot kap nemzetiségi ruhák beszerzésére. De az Alsógallai Óvoda számára is vásárolhatnak népviseleti öltözéket 300 ezer forintért.