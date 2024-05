– Nagyon szervezett a Fidesz-KDNP idei kampánya, nem véletlenül, nagy a tét – értékelte Takács Károly, a kormánypárt oroszlányi polgármesterjelöltje a 2024-es választás előtti időszakot. Azonban nem ez az egyetlen témakör, amit össze tud hasonlítani azzal az időszakkal (2010-2014-szerk.) amikor ő volt a városvezető Oroszlányban.

– Tíz évvel ezelőtt a várossá válás hatvanadik évfordulóját ünnepelte Oroszlány. Most, a hetvenediken futószalagon mennek a programok. Bízom benne, hogy nem a város költségvetési számai és nem is a választópolgárok látják majd ennek kárát – fogalmazott Takács Károly, aki szerint ez csak egy újabb kampányfogás. Elmondta azt is, hogy városvezetőként a jelenleginél következetesebb politikára számíthatnak tőle a városlakók.

Takács Károly kormánypárti polgármesterjelöltnek van már tapasztalata: jól tudja, milyen döntések kellenek a sikeres városvezetéshez Oroszlányban

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– 2, 4 milliárdos hitelt örököltünk a baloldali városvezetéstől 2010-ben. Kormányzati konszolidáció nélkül sok mindent nem tudtunk volna megvalósítani a városban. Stabil gazdálkodást folytattunk és ennek köszönhetően négy éven keresztül nem kellet felvenni hitelt – emelte ki. Érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet a lakossági adók eltörlésével kapcsolatban is.

– Hónapokkal korábban javasoltam, hogy a politikai programom első pontja legyen a 2023-ban bevezetett kommunális, építmény és garázsadó eltörlése. Erre a költségvetés hirtelen megjavult és a testület áprilisban elfogadta az adók kivezetését – mondta, miközben azt is hozzátette, hogy a következetesség hiányát látja a környei elkerülő lassan „épülő” projektjében is. Jól emlékszik, hogy 10 évvel ezelőtt is legalább ekkora problémát jelentett az oroszlányi ipari park megközelíthetősége, és a megvalósítás útját már rég ki kellett volna járnia a jelenlegi városvezetésnek. Nem pedig most, a választások előtt – tette hozzá.

Nagy szívfájdalma Takács Károlynak az oroszlányi strand helyzete, aminek felújítását elkezdték ugyan, de nem tudták folytatni, mert a baloldal bezáratta 2014-ben. Összesen két évig volt víz a medencében, azóta is üresen áll.

– Konszolidált, áttekinthető és ellenőrzött költségvetést remélhetnek az oroszlányiak. További strandfelújítás várható, egy középmedencét szeretnénk építtetni, valamint folytatni szeretnénk a Szolgáltatóház projektet, – említette Takács Károly a feladatokat, amikkel mindenképp foglalkozni akar megválasztása esetén. Azt mondja, előkészített ügyeket hagyott a baloldalra. Például a volt Arany-iskola épület fejlesztését, a Szolgáltatóházét, ahol jelenleg a kormányablak és a munkaügyi központ működik és ahová egy új postát, valamint a polgármesteri hivatalt is átköltöztették volna. Modern és korszerű központi hivatali rendszer „tégláit” hagyta hátra Takács Károly 2014-ben, amit a baloldal nem akart, vagy nem tudott folytatni.