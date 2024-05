– Most az a fontos, hogy folyamatos megfigyelés alatt legyen. Ha nem bírja a terhelést és elpattan egy ér, akkor azonnal reagálni kell rá. Most ezek a bevérzések jelentik a legnagyobb veszélyt. Az első időszakban arra is vigyázni kell, hogy ne izgassa fel magát, ne sírjon, mert nem mehet fel a vérnyomása, ami nagyobb nyomást gyakorolna az ereire. Ezért most még bódítják és fokozatosan fogják csak felébreszteni – tette hozzá Gabi.

Folytatódik a harc

Hogy mikor lesz Kinga második műtétje, ami az agya bal oldalát érinti, az attól függ, hogy az első műtét után hogyan reagál a szervezete. A tervek szerint két hét múlva operálja meg újra az orvos. Gabi szerint most minden Kingán múlik.