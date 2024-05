A terv az volt, hogy a baji kislány két nap után kikerülhet az intenzív osztályról. Ennek ellenére már egy hete az ágyhoz van kötve. Nem tud enni és inni, így újra orrszondán keresztül táplálják. Sokszor bódítják, hogy ne izgassa fel magát. A vérnyomása így is nagyon magas még mindig, ezért gyógyszereket kell kapnia. Gabitól azt is megtudtuk, hogy Kinga kis teste folyamatosan megfeszül, nem tud ellazulni. És beszélni sem tud, hiába próbálkozik, a szavak csak nem jönnek. Kedden délután egy újabb MR felvételt is készítettek Kinga fejecskéjéről, hogy lássák hogyan reagált a szervezete a változásokra.

Gabi közben egy percre sem adja fel a reményt, és bízik abban, hogy Kinga ezt is legyőzi, ahogyan alig hét hónap alatt a hét sztrókot is legyőzte. Ráadásul Kingára még egy beavatkozás vár. Ugyanis a feje másik oldalán is el kell végezni a műtétet. Csak ekkor lehetnek biztosak benne, hogy nem jön még egy újabb sztrók. A terv az volt, hogy az első beavatkozás után két héttel lesz a következő operáció. Azonban ezt most biztos halasztani kell. Most az a fontos, hogy Kinga úja megerősödjön.

A legújabb vizsgálat

A keddi MR vizsgálatok nem hoztak jó hírt. A felvételek szerint több területen is oxigénhiány lépett fel már az agyában.

– Sajnos a Heim Pálban az utolsó sztrók után már nem készült MR felvétel, így nem tudják összehasonlítani a mostani vizsgálattal. Így nem lehet tudni, hogy még akkor alakultak-e ki ezek az oxigénhiányos területek, vagy azóta, a műtét után – magyarázta Gabi.

Kinga édesapja most a korábban készült MR felvételeket tartalmazó CD-t viszi el a szegedi kórházba, hogy legalább azzal összehasonlíthassák az új eredményeket. Az édesanya szerint az orvos most arra vár, hogy Kinga pulzusa és vérnyomása is rendeződjön, illetve ne legyen annyira zavart. Az új terv, hogy két hét múlva műtik a kislányt, ha addigra kellően megerősödik.